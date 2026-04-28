İşte savaş sonrasında en çok değer kazanan para birimi...

ABD-İran savaşı sürerken Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. ve Pioneer Investments gibi finans kuruluşları petrol ihraç eden ülkelerin para birimlerine yönelik alım tavsiyelerine devam ediyor.

NORVEÇ KRONU DEĞER KAZANDI

Petrol vadeli işlemler piyasaların 108 doların üzerine çıkmasını bekleyen JPMorgan ve Deutsche Bank stratejistleri, Norveç kronu ve Avustralya dolarını tavsiye ediyor. Savaşın başlamasında bu yana Norveç kronu %2,5, Avustralya doları %1 değer kazandı.

JPMorgan ayrıca kron için İsviçre frangı ve Japon yeni karşısında uzun pozisyon tutuyor. Bununla beraber Pioneer'dan stratejist Paresh Upadhyaya euro ve dolar sepetine karşı Kazakistan, Brezilya ve Nijerya gibi enerji zengini ekonomilerin para birimlerini tercih ediyor.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BELLİ OLDU

Amundi Investment Institute'tan Federico Cesarini, Avustralya ve Kanada dolarları ile Norveç kronu ve İsveç kronunun "ciddi ölçüde değerinin altında" olduğunu ifade etti.

Asyalı enerji ithalatçısı ülkelerin dövizlerine karşı temkinli olduğunu ifade eden Upadhyaya ise bu ülkelerin para birimlerinin petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle baskı altına girdiğini anlattı.

Öte yandan savaşın başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana euro, yaklaşık %0.5 değer kaybederken Endonezya rupisi %2.5, Hindistan rupisi ise dolar karşısında %3.4 değer kaybetti. Petrol ve gaz ihracatçısı Kazakistan'da ise tenge yaklaşık %10 değer kazanarak en iyi performansı gösteren döviz oldu.

