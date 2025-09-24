ABD pazarının kapısını Konya’dan açtı, sırada Asya var

Türkiye ihracatçılar Meclisi'nin açıkladığı ilk 1000 şirket arasında yer alan Empero, ABD pazarına yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı. Üç yıldır pazara yönelik çalışmalar yaptıklarını ve tüm belgelerini tamamladıklarını ifade eden Empero Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, bu yıl itibarıyla gerçekleştirdikleri ihracatla Türk firmaları arasında açık ara liderliğe yükseldiklerini belirtti. ABD'nin çok büyük bir pazar olduğunu ve tüm Türk firmaları için çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Topuz, Konya Organize Sanayi'nde yaptıkları yatırımın en temel motivasyonunun da ABD'deki bu potansiyel olduğunu ifade etti.