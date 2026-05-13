ABD petrol ihbarı yapanlara 15 milyon dolar ödül verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) yaptırımları aşarak yürüttüğü petrol ticaretine yönelik yeni bir adım attı. "Adalet İçin Ödül" programı kapsamında yapılan açıklamada, DMO'nun yasa dışı petrol sevkiyatlarına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 15 milyon dolara kadar ödül verileceği duyuruldu.

YAPTIRIMLARI AŞAN PETROL AĞI HEDEFTE

Bakanlık açıklamasında, DMO'nun İran petrolünün satışı ve sevkiyatı üzerinden gelir elde ederek bu kaynakları terör faaliyetlerinin finansmanında kullandığı ifade edildi. Açıklamada, yaptırımlara tabi petrolün taşınması, tanker ağları ve ilgili kuruluşlara dair bilgilerin paylaşılmasının talep edildiği belirtildi.

"BİLGİ SAĞLAYANLAR ÖDÜL VE YENİDEN YERLEŞTİRME HAKKI KAZANABİLİR"

Program kapsamında, sağlanan bilgilerin yalnızca mali ödül değil, aynı zamanda yeniden yerleştirme imkânı da sağlayabileceği vurgulandı. ABD, bu tür ihbarların uluslararası yaptırım mekanizmalarının etkinliğini artırmayı amaçladığını bildirdi.

