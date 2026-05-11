ABD Senatosu Kevin Warsh için hazırlıkta: Fed’de yeni dönem başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Fed üzerindeki etkisini artırma hamlelerinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen atama, küresel piyasaların da yakın takibinde bulunuyor. Özellikle faiz politikalarında olası değişiklikler, yatırımcıların odağında yer alıyor.

KEVİN WARSH'UN FAİZ POLİTİKASI YAKINDAN İZLENİYOR

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuş ve 2008 finansal kriz döneminde yüksek faiz politikalarını savunmasıyla "enflasyon şahini" olarak öne çıkmıştı.

Ancak son dönemde Warsh'un, mevcut faiz seviyelerinin yüksek olduğu yönündeki açıklamaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz kasım ayında yayımladığı değerlendirmede Fed yönetimini "işlevsiz" olarak nitelendiren Warsh, kurumun yetki alanını aştığını savunmuştu.

Piyasalar, Warsh'un göreve gelmesi halinde Fed'in faiz politikalarında daha farklı bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceğini analiz ediyor.

FED BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Senato'daki oylamanın büyük ölçüde parti çizgileri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Demokrat senatörler, Beyaz Saray ile bağımsız olması gereken Fed arasındaki sınırların zayıfladığı görüşünü savunarak Warsh'un tarafsızlığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

Warsh ise Senato sunumunda bağımsız hareket edeceğini ifade etti. Buna karşın, 2020 ABD seçim sonuçlarına ilişkin yöneltilen sorulara net yanıt vermemesi siyasi tartışmaları artırdı.

Öte yandan Trump yönetiminin Fed üzerindeki baskısının, Jerome Powell hakkında başlatılan soruşturma sürecinde zirveye ulaştığı değerlendiriliyor.

JEROME POWELL DÖNEMİ SONA YAKLAŞIYOR

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyetçi bir senatörün Warsh'un adaylığını engelleme tehdidinin ardından Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı. Powell ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Fed binası tadilatına ilişkin incelemeler tamamlanana kadar yönetim kurulunda görevini sürdüreceğini duyurdu.

Görev sürecindeki son basın toplantılarından birinde konuşan Powell, Fed'in siyasi baskılardan bağımsız şekilde para politikası üretme kapasitesini korumanın önemine dikkat çekmişti.

Fed'de yaşanacak liderlik değişiminin, önümüzdeki dönemde ABD ekonomisi, faiz politikaları ve merkez bankası bağımsızlığı açısından kritik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör