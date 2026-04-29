Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD silahlarının transit geçeceği algısı çökertildi! Bakan Bolat iddialara soru önergesine cevap verdi
Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:42 Son Güncelleme: 29.04.2026 09:48

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD askeri malzemelerinin Türkiye üzerinden rahatça geçeceği yönündeki algı operasyonlarını çökertti.

ZÜBEYDE YALÇIN
  • ABONE OL

Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Bolat; "Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçaların Türkiye'den Transit Geçişine ve Transit Ticaret Kapsamında Yeniden İhracatına İlişkin Karar"ın, "ABD silahlarının geçişine olanak tanıyacağı" şeklindeki algı operasyonuna yanıt verdi.

Bolat'ın mesajları şöyle:

HAZIRLIK AŞAMASI: Bahse konu düzenlemenin hazırlanması aşamasında, aralarında Milli Savunma Bakanlığının da bulunduğu ilgili tüm kurumlarla toplantılar gerçekleştirilmiş olup, Bakanlığımızca hazırlanan mevzuat taslağı Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumların görüşüne sunulmuş ve bu görüşler neticesinde nihai hale getirilen düzenleme Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir.



GÜVENLİ TİCARET: Düzenlemenin uzun vadeli stratejik hedefi; askeri eşyaların ülkemiz üzerinden transit geçişinde hukuki belirliliği sağlamak, bürokratik gecikmeleri önlemek ve Türkiye'nin kontrol mekanizmalarını daha hızlı ve etkin bir şekilde işleterek ulusal ve uluslararası güvenliğin temini çabalarını artırmak suretiyle ticaretin en güvenli yapıldığı ülke olma hedefi yolunda ilerlemektir.

BAKANLIKLARIN KOORDİNASYONU: Düzenleme kapsamındaki tüm transit geçiş ve transit ticaret başvuruları Bakanlığımıza yapılmakta, Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan sevkiyatta sakınca bulunup bulunmadığına yönelik görüşleri alınmaktadır. Sevkiyata izin verilebilmesi için görüşü sorulan tüm kurumların olumlu görüşü aranmaktadır. Herhangi bir kurumdan olumsuz görüş bildirilmesi halinde sevkiyata izin verilmemektedir. Bununla birlikte, mezkûr düzenleme kapsamındaki tüm başvurular için Milli Savunma Bakanlığına da görüş sorulmakta olduğundan anılan Bakanlık her sevkiyata ilişkin bilgiye sahip bulunmaktadır.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÖMER BOLAT #TÜRKİYE #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
TT // 29 NİSAN - 7.SIRA
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA