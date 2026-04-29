ABD silahlarının transit geçeceği algısı çökertildi! Bakan Bolat iddialara soru önergesine cevap verdi





GÜVENLİ TİCARET: Düzenlemenin uzun vadeli stratejik hedefi; askeri eşyaların ülkemiz üzerinden transit geçişinde hukuki belirliliği sağlamak, bürokratik gecikmeleri önlemek ve Türkiye'nin kontrol mekanizmalarını daha hızlı ve etkin bir şekilde işleterek ulusal ve uluslararası güvenliğin temini çabalarını artırmak suretiyle ticaretin en güvenli yapıldığı ülke olma hedefi yolunda ilerlemektir.



BAKANLIKLARIN KOORDİNASYONU: Düzenleme kapsamındaki tüm transit geçiş ve transit ticaret başvuruları Bakanlığımıza yapılmakta, Bakanlığımızca Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan sevkiyatta sakınca bulunup bulunmadığına yönelik görüşleri alınmaktadır. Sevkiyata izin verilebilmesi için görüşü sorulan tüm kurumların olumlu görüşü aranmaktadır. Herhangi bir kurumdan olumsuz görüş bildirilmesi halinde sevkiyata izin verilmemektedir. Bununla birlikte, mezkûr düzenleme kapsamındaki tüm başvurular için Milli Savunma Bakanlığına da görüş sorulmakta olduğundan anılan Bakanlık her sevkiyata ilişkin bilgiye sahip bulunmaktadır.

