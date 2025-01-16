ABD uydularına Türk hücresi

Konya Karapınar'da kurulu olan 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki güneş enerji santrali ile uzaydan görülebilen bir Türk yapısına imza atan Kalyon Enerji, bu kez de uzaydaki uydular için hücre üreterek ihraç etmeye başladı. Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, "Ürettiğimiz yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında uzay hücreleri olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" dedi.

KÜRESEL OYUNCU OLACAK

Kulalı, Kalyon PV'nin 2024 yılı performansı ve 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara'daki entegre fabrikalarında basın buluşması düzenledi. "Enerjide tam bağımsız bir Türkiye" vizyonuyla çalışmalarına başlayan bir şirket olarak, başta Ar-Ge olmak üzere tüm üretim aşamalarında küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Kulalı, hücre çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti: "Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor."

% 90 YERLİLİK YAKALANDI

Kalyon PV'nin güneş paneli üretiminde yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğunu anlatan Kulalı, "2025'te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş paneline uygun camların da Türkiye'de üretilmesi en büyük hedeflerimizden" dedi. ABD'de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirten Kulalı, ABD'nin Çin'in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD'de büyüme planladıklarını belirtti.

ÇİP ÜRETİMİ İÇİN HAZIR

Kuruluşlarından bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Kulalı, "2025'te Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız en önemli konulardan biri de çip üretimi. Kalyon PV Ingot ve Wafer fabrikalarında çip üretiminin altyapısına sahibiz" dedi. Kulalı, kendi enerjilerini sağlamak için 105 milyon dolar yatırımla 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladıklarını, bu yıl tamamlayacaklarını söyledi.