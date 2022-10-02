ABD yatırımıyla hedef dünya liderliği

Alüminyum şu aralar çok revaçta çünkü bu ürünün kullanıldığı tüm sektörler çok hızlı bir büyüme içinde. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü (IAI) verilerine göre talep, 2030 yılına kadar neredeyse yüzde 40 artacak. Milyonlarca aracın elektrikli dönüşümü ulaşım sektörünü en ön plana çıkaran faktör. Enerji, tekrar kullanılabilme özelliği nedeniyle ambalaj ve inşaat sektörü ise büyüme motoru. Assan Alüminyum da, alüminyum folyoda Avrupa'nın liderliği pozisyonundaki koltuğunu bir adım daha öteye götürerek dünya liderliğine deyim yerindeyse 'kibar kibar' adımlar atıyor. Firma, yarım milyar dolarlık ABD yatırımıyla okyanusun diğer tarafına da üretim üssü kuruyor. Assan Alüminyum'un bağlı olduğu Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve CEO'su Haluk Kayabaşı, mütevazı duruşları ile Avrupa'da birinciliği dile getirmekten imtina ederek, "Biz 'İlk iki içindeyiz' demek istiyoruz" dese de amaç önce Amerika pazarı ve ardından da Asya- Pasifik bölgesi. İpucunu Aluminium 2022 Düsseldorf Fuarı'nda soruları yanıtlayan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, şu sözlerle veriyor: "Alüminyumda mevcut iş modelimizi, bildiğimiz en rekabetçi olan şekliyle Amerika'da yatırıma dönüştürme planımız var. 'Made in America' şartı olan alıcılarımızın da Türk mallarıyla ihtiyaç kapasitelerini karşılamayı hedefliyoruz. Realizasyonu için kendi kendini finanse eder bir yatırım planlıyoruz. 460 milyon dolar yatırımla gerçekleştirmeyi planladığımız ABD'deki tesisimizde yıllık 120 bin ton üretim hedefliyoruz. Stratejimiz alüminyum ile Avrupa ve Amerika'da büyürken Asya Pasifik varlığımızı da güçlendirmek."ABD'nin ardından Asya'da da büyüme hedefi koyan Kibar Holding'in CEO'su Haluk Kayabaşı ise "Üretim kapasitemizi 360 bin tona çıkararak Avrupa'nın en büyük iki alüminyum folyo üreticisinden biri konumuna ulaştık. Yassı alüminyumda ise kendi teknolojimizde dünyada ilk 5'e giriyoruz. Assan Alüminyum'un toplam satışlarının yüzde 75'ini ihracat oluşturuyor. Türkiye'deki toplam sektör ihracatının yüzde 60'ını Assan Alüminyum yapıyor" dedi.AVRUPA'DA 25 yerde depolar kurup dağıtımları anında yapma gibi bir model izlediklerini ve bu sayede özellikle pandeminin kırdığı tedarik zincirinde öne çıktıklarını belirten Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise alüminyum geri dönüşümü konusuna özel önem verdiklerini belirtti. Firma depolarla müşteri memnuniyetini yüzde 70'lerden 92'lere kadar çıkarmış durumda. Enerji yoğun olan sektörde, yıllık elektrik tüketimine eş değer temiz enerji üretimini Manavgat'ta yenilenebilir enerji üretim tesisinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Güngör, "Yenilenebilir enerji üretimiyle uluslararası tanınmışlığa sahip I-REC (International Renewable Energy Certificate) sertifikaları alarak kapsam 2 emisyonlarımızın tamamını dengeliyoruz. Bunun yanında entegre geri dönüşüm tesisimizde geri dönüşümü sonsuz kez ve yüzde 100 oranda mümkün olan alüminyum geri dönüştürüyoruz."KİBAR Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) SUV modeli kapsamında ön ve arka tampon, radyatör taşıyıcı ve havalandırma kanalı parçaları için tasarım ve ürün geliştirme süreci devam ediyor. Nisan 2021'de prototip fazı için parça sevkiyatları başladı. Sinyal sistemleri dahil, otomotiv şirketimiz Assan Hanil tarafından yapıldı. Hanil'de 5 tesisimizde sektörün önde gelen üreticilerine üretim yapıyoruz" dedi.KİBAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Biz sanayici bir grubuz. Her yıl yüzde 3-7 aralığında büyüme hedefimiz var, istikrarlı şekilde üretim ve ihracata odaklanarak büyümeyi sürdürüyoruz. 2021 ciromuz 4.6 milyar dolar, bu rakamın yaklaşık yüzde 70'i ihracattan oluşuyor. Bu yılın ilk yarısında ciro bazında yüzde 30 büyüdük" dedi