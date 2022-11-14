ABD’de flaş iddia! Kripto para krizinde yeni perde: Daha 24 saat bile geçmeden...

Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haber ile mali tablosu sızdırılan FTX, kripto para piyasalarında iflas açıklaması ile endişeli bir ortam yarattı. Dört yıl içinde kripto para dünyasının en büyük isimlerinden biri haline gelen FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, "Bir kez daha, bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Umarım her şeyin çözüme kavuşmasının bir yolu bulunur. Olayların bu şekilde gelişmesinden dolayı çok şaşkınım" paylaşımını yaparak CEO'luk görevinden istifa etti.
YAKLAŞIK YARIM MİLYAR DOLAR ÇALINDI
Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 24 saat geçmeden FTX'in sisteminden yaklaşık yarım milyar dolar çalındı.
Elliptic, 12 Kasım'da FTX'in bazı cüzdanlarından 663 milyon doların çekildiğini öne sürdü.
FTX'in likidite sorunu yaşaması, kripto para birimlerinde büyük değer kaybına yol açmıştı. FTX'in finansal durumuna dair endişeler nedeniyle bu borsadan 3 günde 6 milyar dolar çekilmişti.
İFLAS AÇIKLAMASINI YAPTIRAN O HABER
Geçtiğimiz hafta CoinDesk'te yayımlanan haberde Alameda Research'ün mali durumunun hiç de iyi olmadığı belirtildi.
Bilanço tablosu Alameda'nın varlıklarının önemli bir kısmının FTX'in kendi kripto para birimi olan FTT cinsinden olduğuna işaret ediyordu. Kripto para piyasalarının genelinde yazdan beri yaşanan kriz düşünüldüğünde, yatırımcılar FTT'nin değerinde de ani düşüşler olabileceğinden endişe ediyordu.
BİNANCE'E FTX'İ KURTARMA TEKLİFİNDE BULUNDU
Bu haberin çıkmasından kısa bir süre sonra FTX'in en büyük rakibi olan Binance'in kurucusu ve patronu Changpeng Zhao (o da sektörde adının baş harfleriyle yani CZ olarak anılıyor), Binance'in elindeki FTT'leri (584.818.174 dolar değerinde 22.999.999 FTT) satışa çıkaracağını duyurdu. Bunun ardından dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar kendi paralarını FTX platformundan çekme telaşına kapıldı. Yaşanan kaos karşısında Bankman-Fried, Binance'e FTX'i kurtarma teklifinde bulundu.
Binance başlangıçta anlaşmaya sıcak baktığını duyurdu ancak 24 saat içinde geri adım attı. Bankman-Fried'in kişisel varlıkları yüzde 94 değer kaybederken kişisel serveti de 1 milyar dolara geriledi.
BİNANCE FTX'İN İLK YATIRIMCILARINDANDI
Binance ile FTX arasındaki ilişkiyi "bir dargın bir barışık" olarak nitelendirmek mümkün. Binance FTX'in ilk yatırımcılarındandı. Daha sonra Silikon Vadisi'nin büyük oyuncularının FTX'i ileri taşımasıyla iki borsa rakip oldu. Zhao'un Bankman-Fried'in Kongre'de yaptığı bazı açıklamalardan hoşlanmadığı söyleniyordu ancak yine de Binance büyük miktarda FTT tutuyordu.
Bankman-Fried çöküşün ardından şirketin bazı yatırımcılarına yazdığı bir mektupta en büyük önceliğin müşterilerin varlıklarını, sektörü ve FTX hissedarlarını korumak olduğunu belirterek, "Daha iyisini yapamadığım için özür dilerim. Müşterilerin varlıklarını ve sizin yatırımlarınızı korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.