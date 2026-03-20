Haberler Ekonomi Haberleri ABD'de hanehalkı serveti 2,2 trilyon dolar arttı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 08:33

ABD'de hanehalkı serveti 2,2 trilyon dolar arttı

ABD'de hanehalkı net varlığı, geçen yılın son çeyreğinde 184,1 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi.

AA Ekonomi
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 2,2 trilyon dolar artarak 184,1 trilyon dolara yükseldi.

Bu dönemdeki artışta, gayrimenkul değerlerindeki düşüşe rağmen hisse senedi piyasalarındaki kazançlar etkili oldu.

Hanehalkının elinde bulundurduğu hisse senetlerinin değeri geçen yılın son çeyreğinde 1,6 trilyon dolar arttı.

Aynı dönemde hanehalkı borçluluğu ise yüzde 3,3 artış kaydetti.

ABD'de hanehalkı varlıkları 2024 sonunda 169,6 trilyon dolar seviyesindeydi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
