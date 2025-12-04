ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son 4 yılın dibinde

ABD'de 29 Kasım'da sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 191.000'e geriledi ve önceki haftanın revize edilen seviyesinden 27.000 azaldı.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Bu, 24 Eylül 2022'den bu yana işsizlik başvuruları için en düşük seviye oldu. O dönemde 189.000 olarak kaydedilmişti. Önceki haftanın seviyesi 216.000'den 218.000'e yukarı revize edildi. Anketlerde 220.000 beklentisi vardı.

4 haftalık hareketli ortalama 214.750'ye gerileyerek önceki haftanın revize edilen ortalamasından 9.500 azaldı. Önceki haftanın ortalaması 223.750'den 224.250'ye yukarı revize edilmişti.

22 Kasım'da sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,3 olarak önceki haftanın revize edilmemiş oranından değişmedi.

22 Kasım'da sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik 1.939.000 oldu ve önceki haftanın revize edilen seviyesinden 4.000 azaldı. Önceki haftanın seviyesi 1.960.000'den 1.943.000'e aşağı revize edilmişti.

FED'İN FAİZ KARARINDA ETKİLİ OLACAK

ABD işsizlik rakamları 10 Aralık'ta politika faizi belirleyecek olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararında etkili olması bekleniyor.

İstihdamın güçlü olması Fed'in faiz indirimi adımında daha çekimser olabileceğine işaret ediyor.