ABD petrol stokları 43 yılın dibinde

ABD-İran savaşı küresel petrol arzında bazı endişelere neden oldu. Küresel arz açığını kapatmak için rezervlerden yapılan satışlar arttı.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'ndeki (SPR) ham petrol stokları 5,5 milyon varil azalarak 325,7 milyon varile düştü. Rezervler, Mayıs 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Söz konusu düşüş, ABD'nin İran savaşı sonrasında küresel petrol arzında oluşan açığı kapatmak ve akaryakıt fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla rezervlerden toplam 172 milyon varil petrol piyasaya sürme planının bir parçası olarak gerçekleşti.

ABD ham petrol stokları son haftalarda da güçlü ihracat talebi ve rafinerilerin yüksek işleme kapasitesi nedeniyle hızla azaldı.

Enerji Bakanlığı verilerine göre, savaşın başladığı şubat ayı sonundan 19 Haziran'a kadar geçen sürede ticari stoklar ve stratejik rezervler dahil toplam

ABD petrol stokları 111,4 milyon varil azalarak 743,3 milyon varile geriledi. Bu seviye, 1983 yılından bu yana kaydedilen en düşük toplam petrol stoku olarak kayıtlara geçti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör