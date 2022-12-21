ABD’de tüketici güveni aralıkta toparlanma gösterdi

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla 6,9 puan artarak 108,3'e çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren tüketici güveninin bu dönemde 101 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, kasımda 101,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, aralıkta 8,9 puan artışla 147,2 seviyesine yükseldi. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 5,7 puan artarak, 82,4'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ekim ve kasım aylarındaki düşüşünün ardından aralık ayında toparlanarak nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Mevcut durum ve beklentiler endekslerinin, tüketicilerin ekonomiye ve istihdama yönelik olumlu görüşlerinin artmasıyla iyileşme gösterdiğini kaydeden Franco, enflasyon beklentilerinin aralık ayında yüzde 6,7 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini ve son zamanlarda benzin fiyatlarındaki düşüşlerin bunda büyük bir itici güç olduğunu aktardı.