ABD’de Türkiye rüzgârı

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, para politikasındaki normalleşme ve fiyat istikrarına odaklanan Orta Vadeli Program, son dönemde yabancıların Türkiye'ye ilgisini artırdı. Hisse senedi ve tahvil piyasasında özellikle son 2.5 ayda ciddi yabancı girişi gözlenirken, bu dönemde bankalar ve reel sektör 10.4 milyar dolar dış finansman sağladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2 yıl aradan sonra Türkiye'nin görünümünü yükseltirken, risk pirimi de 400'ün altına geriledi.Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatı teyit eden gelişmelerin yansımaları, ekonomi yönetiminin son 2 gündür ABD'de gerçekleştirdiği temaslara da damga vurdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs ortak organizasyonunda düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na 200'e yakın yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların 150'sini ABD'li yatırımcılar oluşturdu. Konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programın hedeflerini ve izlenecek yol haritasını paylaştı. Görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, "Türkiye yatırımcılar nezdinde heyecan uyandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın enflasyonun kontrol altına alınmasına yönelik politikalarımıza verdiği tam destek, politika çerçevemize güveni artıran en önemli unsur. Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi yönetiminin bakanları olarak önemli yatırım toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında ABD Ticaret Odası ile TOBB tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini bildirdi. Bolat, "Türkiye'nin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Doğrudan yatırımlarda sıçrama bekliyoruz" dedi.DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye çok büyük bir ilgi duyduğunu ifade ederek, yatırımcı toplantılarının Türkiye'ye yatırımı hızlı bir şekilde çekeceğini düşündüğünü söyledi. Türkiye'yi herkesin çok merak ettiğini aktaran Yalçındağ, yatırımcılarda "Türkiye iştahının" çok fazla olduğunu gördüğünü ifade etti. Yalçındağ, son yıllarda yaptıkları çalışmaların geri dönüşünü almaya başladıklarını belirterek, "ABD ile 2018'de 20 milyar doların altında olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 32 milyar doları aştı. Bizim 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. 5 yıl içerisinde bunu yakalamak istiyoruz" dedi.TürkıyeYatırım Konferansı'nda düzenlenen "Büyümeye Öncülük Eden Türk Özel Sektörü" paneline katılan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, "Yatırım stratejilerimizde bugüne kadar Türkiye'yi hep önceliklendirdik, önceliklendirmeye de devam edeceğiz. İş dünyası perspektifinde, Türkiye'nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi. Alper, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, topluluk olarak, Türkiye'de enerjiye 6.2 milyar dolar yatırım yapacaklarına dikkat çekti.Panelekatılan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin artmaya başladığına yönelik güçlü göstergeler olduğuna dikkati çekti. 5 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Çakıroğlu, Türkiye'nin sahip olduğu demografik avantajı, beşeri sermayesi, kalite odağı, elektrifikasyon, yenilenebilir enerji, sağlık hizmetleri gibi yeni dinamiklere uyum yeteneğiyle kazanç potansiyeli yüksek, cazip bir yatırım lokasyonu olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" (Türkiye'ye yatırım yap) mesajını yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" ve "Invest in Türkiye" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı. Mesajlar, BM 78. Genel Kurulu dolayısıyla şehrin dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladığı haftada 3 gün boyunca düzenli aralıklarla gösterildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, söz konusu ifadelerle, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sunduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.- SON 20 yılda ortalama yüzde 5.4 büyüyen Türkiye, G20 ülkeleri arasında dünyanın en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi konumunda bulunuyor.- Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı, 2022'de 255 milyar dolar oldu.- Küresel ihracattan alınan pay yüzde 1'in üzerine çıktı. İhracat tutarı 1 milyar dolar ve üzerinde olan ürünlerin sayısı 2002'de 9 iken 2022'de 53'e ulaştı.-Uluslararası doğrudan yatırım girişi, 1980-2002 yılları arasında 15 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakam 2003-2023 yılları arasında 256 milyar doları geçti.- Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı son 20 yılda 10 kattan fazla artış göstererek 6 binden 80 bine yükseldi.- Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çevirdi.- Moody's ve OECD büyüme tahminini yükseltti.- Seçim öncesinde 700 puan seviyelerindeki CDS puanı da ekonomide atılan adımlar ve OVP'de verilen mesajlar sonrasında 400 baz puanın altına geriledi.