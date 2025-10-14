ABD’de Uber’e rakip Türk

ABD'de Quickload şirketi ile Uber'in nakliye ağı versiyonunu kuran iş insanı Ozan Baran, şirketin yazılım tarafını Türkiye'ye taşıdıklarını söyledi. Baran, "75 kişilik genç bir ekiple çalışıyoruz. Bu alanda çok iyiyiz. Millet olarak pratik zekalı olduğumuz için çözüm üretmede yetenekliyiz" dedi. Miami'deki şirket merkezinde SABAH'ı ağırlayan Baran, şirketin kuruluş hikayesini anlattı. 1999'da üniversiteyi bitirdikten sonra cebinde 600 dolarla ABD'de iş hayatına atılan Baran, bugün değeri 500 milyon doları bulan Quickload isimli "akıllı lojistik ağı"nı yönetiyor. Quickload şirketi Uber'in kargo taşıyan versiyonu… Şirkete ait TIR yok. Baran, bir uygulama ile kendine ait olmayan tırlarla, o araçlara ihtiyaç duyan müşterileri irtibatlandırmış. Diğer nakliye araçlarını müşteriyle buluşturan bir platform oluşturmuş. Yazılım ve altyapı çalışmaları üç yıl sürmüş. 2017'nin başında şirket faaliyete başlamış. Bir yıl içinde ABD'de dikkatleri üzerine çekmiş. 2018'de başarı hikâyesiyle ABD'de iş alanında verilen Miami Synchronicity'de "en iyi iş adamı" ödülüne layık görülmüş.

3 BİNE YAKIN FİRMA SİSTEMDE

Quickload şirketinin merkezi Miami'de ama her eyalette iş yapıyor. Bütün ABD'de uygulama aktif. Mermerden gaza, çelik konstrüksiyondan küçük bir koliye kadar her şey uygulama sayesinde taşınıyor. Quickload, teknolojiyi kullanarak tır şoförleri ile yük sahiplerini anlık olarak irtibatlandırıyor. 2.690 nakliye firması Quickload'ın mobil uygulamasını kullanıyor. İş insanı Baran, bir fikirle yola çıktığını, iş hayatında bugün geldiği aşamada kendi deyimiyle "uyurken bile para kazanmayı" öğrendiğini anlatıyor. Baran'a konu lojistik olunca "taşınan yükün ne olduğundan nasıl emin olduklarını" soruyoruz. Bu işe atılırken ciddi manada hukuki destek aldıklarını söylüyor. ABD piyasası ilk etapta korkutucu olsa da kurallara uygun ve adil davranıldığında işlerin yolunda gittiğinden bahsediyor.

YAZILIMI TÜRKİYE'YE TAŞIDIK

Quickload'ın yalnızca CEO'su değil, kritik noktalarda çalışan personelleri de Türk. Baran, şirketin yazılım tarafını Türkiye'ye taşıdıklarını belirterek, "75 kişilik genç bir ekiple çalışıyoruz. Bu alanda çok iyiyiz. Millet olarak pratik zekalı olduğumuz için çözüm üretmede yetenekliyiz. 20 kişinin yaptığı işi 4 kişiyle yapabiliyoruz" diyor. Şirketin beyin takımını Türk kadrodan oluşturan Baran, Kolombiya'da da 200 kişinin istihdam edildiği bir 'call center' kurmuş.



MİAMİ'DE FIRSAT ÇOK

İŞ insanı Ozan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi için 2 hafta önce bulunduğu ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği Türk iş insanları yemeğine de katılmış. Toplantının ABD'de yerleşik Türk yatırımcıların önünü açmaya ve iş hacimlerini büyütmeye yönelik önemli mesajlar içerdiğini belirten Baran, "Cumhurbaşkanımız bu yemekte, iş insanlarına düşen rolü vurguladı. 'Ticaretimizin önündeki engellerin kaldırılması hususunda Amerikan makamları nezdinde girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz' çağrısı yaptı. Bu çerçevede, Miami'nin büyük fırsatlar barındırdığını söylemeliyim" diyor.



ABD'DE TC001'LE KARGO TAŞIDI

OZAN Baran şirketin kuruluş öyküsünü anlatırken, bir noktanın altını çiziyor: "ABD'de işler birden büyümedi. Değişik işlerde çalıştım. 2005 yılında 10 bin dolar para biriktirmiştim. Nakliye işine girdim. 60 bin dolara bir tır aldım. İlk aracın plakası TC 001'di. ABD yollarında bu plaka yıllarca dolaştı. Akabinde yeni araçlar eklendi filoya… Ardından lojistik alanında yeni bir aşamaya geçtik. Şirket bir uygulama ile kendine ait olmayan araçlarla, o araçlara ihtiyaç duyan müşterileri irtibatlandırdı. Yükünü bırakan tırların dönüşlerde iş bulmasını kolaylaştırma ve böylece boş kilometrenin azaltılmasına hizmet eden uygulama çevreci tarafıyla da ABD'de takdir topladı. Esasında burada bir eksiği tamamladı. Müşteri uygulamadan göndereceği yükü, nereden alınıp nereye bırakılacağını, depolama gerekip gerekmediğini seçiyor. Karşısına çıkan çeşitli alternatifler arasından da kendisine uygun olanı tercih ediyor. Böylece maliyetini minimize edebilme imkanına sahip oluyor."



YENİ GİRİŞİMİ PAREA

BARAN'IN şirketi, özellikle pandemi sonrasında ihtiyaç duyulan "uzaktan çalışma" modelini pekiştirecek bir uygulama da tasarlamış. Parea ile 3 boyutlu modellenen ofis ortamında, hangi çalışanın ne ile meşgul olduğu, hangi alanda bulunduğu gibi veriler diğer iş arkadaşlarınca görüntülenebiliyor. Dijital alanda temas ve iletişim kurulmasını pratik hale getiren uygulama, hibrit çalışma noktasında yeni bir kapıyı açıyor. Baran, aylık üyelikle kullanılan uygulamaya, Türk ve ABD pazarında şirketlerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Parea ile arada okyanus kadar mesafe olsa bile ofisteki bir toplantının çıktılarını anlık takip etmek mümkün. İş hayatında mesafeleri ortadan kaldıran uygulama, beyaz yakalıların işlerini kolaylaştırıyor" diyor.