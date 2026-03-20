ABD’den 2 banka ve bir bakanlığa yaptırımları kaldırma kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, ABD'nin Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını bildirdi.

BANKALARA VE MALİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILIYOR

ABD Başkanı'nın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, Belta'ya yaptığı açıklamada, Minsk'te Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli kararları duyurdu.

Cole, ABD'nin Belinvestbank, Kalkınma Bankası (Bank Razvitiya) ve Belarus Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldıracağını açıkladı.

GÜBRE DEVLERİ YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKIYOR

Açıklamada, Aralık ayında başlatılan süreç kapsamında Belarus'un önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresine yönelik yaptırımların da kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede Belarus Potasyum Şirketi ve Belaruskali tüm yaptırım listelerinden çıkarılıyor. Kararın kısa sürede resmileştirilmesi bekleniyor.

LUKAŞENKO'YA ABD ZİYARETİ GÜNDEMDE

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik temasların artırılması da ele alındı. Cole, Aleksandr Lukaşenko'nun ABD'ye olası ziyareti için çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ADIMLAR ATILMIŞTI

ABD, daha önce de Donald Trump'ın talimatıyla Belarus'a yönelik bazı yaptırımları kaldırmıştı. Bu kapsamda Eylül ayında Belavia üzerindeki yaptırımlar sona erdirilmiş, Aralık ayında ise potasyum gübresine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Belarus'un küresel pazardaki en kritik ürünlerinden biri olan potasyum gübresi, dünya talebinin yaklaşık yüzde 12-13'ünü karşılamasıyla stratejik önem taşıyor.