ABD’den İran Petrolüne Fren: Geçici Lisans Yenilenmeyecek

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Ekonomik Öfke" politikası kapsamında İran'a yönelik maksimum baskı stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada; ABD'nin elindeki tüm yetki ve araçları aktif biçimde kullandığına dikkat çekilerek, İran'ın faaliyetlerine destek veren yabancı finans kuruluşlarına karşı ikincil yaptırımların devreye alınabileceği belirtildi. Ayrıca, denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa süreli lisansın birkaç gün içinde sona ereceği ve yeniden yürürlüğe konulmayacağı vurgulandı.

Öte yandan, daha önce yayımlanan lisans kapsamında, 20 Mart yerel saatle 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimi ve tahliyesine geçici olarak izin verilmişti.

Söz konusu iznin ise 19 Nisan yerel saatle 00.01'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.