ABD’den Körfez petrolüne alternatif! Rus petrolüne yaptırımlar hafifletilebilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyetin ardından bazı Rus petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılma ihtimali olduğuna işaret etti.

Bessent, Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın misillemelerinin ardından küresel petrol arzındaki durumu değerlendirdi.