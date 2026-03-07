ABD’den Körfez petrolüne alternatif! Rus petrolüne yaptırımlar hafifletilebilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyetin ardından bazı Rus petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılma ihtimali olduğuna işaret etti.
Bessent, Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve İran'ın misillemelerinin ardından küresel petrol arzındaki durumu değerlendirdi.
HİNDİSTAN PETROL KONUSUNDA "İYİ TUTUM" SERGİLİYOR
Bessent, Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren geçici muafiyeti hatırlatarak, Hindistan'ın petrol konusunda iyi bir tutum sergilediğini vurguladı. Bakan ayrıca, küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik diğer çabaların altını çizdi.
GEÇİCİ MUAFİYET KÜRESEL ENERJİ BASKISINI HAFİFLETECEK
Hazine Bakanı, geçici önlemin İran'ın küresel enerji piyasasını rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifleteceğini belirtti. Bessent, ABD petrol alımlarının artırılmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nda yaşanan trafik durma noktasının ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından geldi.