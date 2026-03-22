ABD’den Musk kararı: Yatırımcılar yanıltıldı

ABD'de bir federal jüri Elon Musk'ı, Twitter'ı satın almak için verdiği 44 milyar dolarlık ilk teklifinden daha düşük fiyata satın almak için şirketi kötüleyerek yatırımcıları dolandırdığı sonucuna vardı. Musk milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalabilir. SpaceX, Tesla ve Starlink'in sahibi, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın başı, X'in (Twitter) satışıyla ilgili dertte. ABD'de San Francisco Federal Mahkemesi jürisi Musk'ı, 2022'de Twitter hissedarlarını dolandırdığı iddiaları kapsamında sorumlu buldu. Jüri, Musk'ın şirketin hisse fiyatını düşürmeye çalışarak ilk satın alma anlaşmasını yeniden müzakere etmeyi hedeflediğine hükmetti. Davada Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Twitter'ın platformdaki sahte ve bot hesapların sayısını olduğundan az gösterdiğini iddia ederek yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyordu. Dava, Musk'ın 13 Mayıs ile 4 Ekim 2022 tarihleri arasında yaptığı açıklamalarla hisse fiyatını yapay şekilde düşürdüğünü ve bu nedenle zarar ettiklerini öne süren yatırımcıları kapsıyor.