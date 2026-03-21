ABD’den Orta Doğu’da yeni yaptırım listesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'a finansal destek sağladığı iddia edilen bazı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldığını açıkladı.

KÜRESEL FİNANS AĞI HEDEF ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, bugün Hizbullah'ı destekleyen küresel bir finans ağını bozmak için yaptırımlar uyguluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaptırımların Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren ve çeşitli şirketler ile projeler üzerinden Hizbullah'ın finans yapılanmasına para aklama ve fon sağlama desteği sunduğu öne sürülen kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

"FİNANS KANALLARI KESİLECEK" MESAJI

ABD'nin bu adımla söz konusu finans kanallarını kesmeyi amaçladığı vurgulanarak, bunun Hizbullah'ın operasyonel kapasitesini sınırlamaya yönelik somut bir girişim olduğu ifade edildi. Açıklamada yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşlara ilişkin detay paylaşılmadı.

İSRAİL VE İRAN VURGUSU

Açıklamada ayrıca Hizbullah'ın İsrail'e yönelik "pervasız saldırılar" gerçekleştirdiği öne sürülerek, örgütün İran adına "terör faaliyetlerini" Lübnan halkının güvenliğinin önünde tuttuğu savunuldu. Bu durumun, Lübnan'daki sivillerin günlük yaşamını olumsuz etkilediği iddia edildi.