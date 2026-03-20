ABD’den Orta Doğu’ya 16 milyar dolarlık silah satışı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sürerken, ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. ABD, BAE, Kuveyt ve Ürdün'e 16 milyar doları aşan silah ve savunma ekipmanı satışını onayladı. Paket; F-16 modernizasyonları, radar sistemleri ve anti-drone teknolojilerini kapsıyor.

Bakanlığın Kongre'ye ilettiği resmi bildirimlere göre, bu onay üç ayrı satış paketini kapsıyor. En büyük paket, 8,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Bu paket kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-16 mühimmatları ve modernizasyon çalışmaları, gelişmiş radar sistemleri, hava-hava füzeleri ile anti-drone (İHA savar) teknolojilerine sahip olacak.

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının (LTAMDS) satışına onay verilirken, Ürdün'e 70,5 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve lojistik desteğe izin verildiği bildirildi.