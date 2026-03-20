Haberler Ekonomi Haberleri ABD'den Orta Doğu'ya 16 milyar dolarlık silah satışı
Giriş Tarihi: 20.03.2026 15:14

28 Şubat’tan bu yana İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD’den dikkat çeken yeni bir hamle geldi. ABD; BAE, Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan kapsamlı bir savunma satışına onay verdi. Paket; F-16’ların modernizasyonu, ileri seviye radar sistemleri ve İHA’lara karşı geliştirilen teknolojileri içeriyor.

Bakanlığın Kongre'ye ilettiği resmi bildirimlere göre, bu onay üç ayrı satış paketini kapsıyor. En büyük paket, 8,4 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıldı. Bu paket kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-16 mühimmatları ve modernizasyon çalışmaları, gelişmiş radar sistemleri, hava-hava füzeleri ile anti-drone (İHA savar) teknolojilerine sahip olacak.

Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının (LTAMDS) satışına onay verilirken, Ürdün'e 70,5 milyon dolarlık uçak, mühimmat ve lojistik desteğe izin verildiği bildirildi.

