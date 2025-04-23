AB’den Apple ve Meta’ya ceza

AB Komisyonu, Apple ve Meta şirketlerinin Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti. AB kuralları uyarınca, uygulamalarını Apple'ın App Store'u üzerinden dağıtan geliştiricilerin müşterilerini alternatif teklifler hakkında ücretsiz olarak bilgilendirebilmeleri ve bunlara yönlendirebilmeleri gerektiği anımsatılan açıklamada, Apple'ın buna izin vermeyerek yükümlülüğe uymadığı kaydedildi.

Açıklamada, Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle, uygulama geliştiricilerin App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamadığına işaret edildi. Apple'a kuralları ihlali nedeniyle 500 milyon euro para cezası verildi. Meta'nın 2023'te "öde veya rıza göster" modelini tanıttığı, bu kapsamda AB kullanıcılarına Facebook ve Instagram'ı reklamsız kullanım için aylık abonelik veya veri birleşimine onay talep ettiği anımsatıldı. Meta'nın modelinin kurallara aykırı bulundu. Şirkete 200 milyon euro ceza verildi. Apple ve Meta'nın komisyonun kararlarına uyması gerektiği, aksi takdirde düzenli para cezasına çarptırılabilecekleri ifade edildi.