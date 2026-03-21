AB'den enerji uyarısı: Gaz depolarını şimdiden doldurun
Giriş Tarihi: 21.03.2026 14:12

Avrupa Birliği, küresel enerji piyasalarında artan jeopolitik riskler nedeniyle üye ülkelere kritik bir çağrıda bulundu. Özellikle İran kaynaklı gerilimin dolaylı etkileri sürerken, Brüksel yönetimi yaz aylarında yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı gaz depolarının erkenden doldurulmasını istedi.

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen tarafından üye ülkelere gönderilen mektupta, gaz depolama faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlanması gerektiği vurgulandı. Küresel LNG talebinin yaz aylarında artacağına dikkat çekilerek, fiyatların hızla yükselebileceği uyarısı yapıldı.

AB yönetimi, enerji arz güvenliğinin korunması için erken adım atılmasının önemine işaret ederken, piyasada rekabet baskısı artmadan depoların doldurulması gerektiğini belirtti.

DEPOLAMA HEDEFLERİNDE ESNEKLİK

Birlik, mevcut koşullar doğrultusunda gaz depolama hedeflerinde esneklik sağlanabileceğini de açıkladı. Buna göre üye ülkelerin yüzde 90 yerine yüzde 80 doluluk oranını hedeflemesi önerildi. Ayrıca piyasa şartlarına bağlı olarak bu hedefte belirli sapmalara izin verilebileceği ifade edildi.

AB, üye ülkelerin 1 Aralık'a kadar depolama seviyelerini hedeflenen düzeye çıkarması gerektiğini hatırlattı.

ORTA DOĞU GERİLİMİNİN ETKİSİ

Avrupa'nın Orta Doğu'dan doğrudan gaz ithalatı sınırlı olsa da bölgedeki gelişmeler küresel piyasalarda dalgalanmayı artırıyor. İran'ın Katar'daki LNG tesislerine yönelik saldırıları, arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, Katar'daki hasarın giderilmesinin uzun zaman alabileceğini ve bunun küresel LNG arzında kalıcı daralma riski yaratabileceğini belirtiyor. Bu durumun Avrupa'yı doğrudan olmasa da fiyatlar üzerinden etkileyeceği ifade ediliyor.

KÜRESEL REKABET BASKISI ARTIYOR

AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi kısa vadede avantaj sağlasa da, LNG piyasasında artan talep rekabeti maliyetleri yükseltebilir. Özellikle Asya ülkelerinin yoğun alımları, Avrupa'nın enerji tedarikinde daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden olabilir.

Uzmanlara göre erken dolum stratejisi, hem arz güvenliğinin sağlanması hem de fiyat dalgalanmalarının sınırlanması açısından kritik önem taşıyor.

