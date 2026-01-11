AB’den Suriye’nin inşasına 620 milyon euro AB desteği

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik desteğinde yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Von der Leyen, AB'nin bu yıl ve gelecek yıl için Suriye'ye yaklaşık 620 milyon euro tutarında toparlanma, insani yardım ve destek sağlayacağını duyurdu. Şam ziyareti sırasında konuşan von der Leyen, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tabloya dikkat çekerek, "Yıllarca süren yıkımın ardından Suriye'nin toparlanma ve yeniden inşa ihtiyaçları çok büyük. Bunu kendi gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.