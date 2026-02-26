ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın gelirinde rekor artış

ŞİRKETİN KARI YÜZDE 94 ARTTI

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Nvidia'nın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 1,76 sente çıktı. Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlem talebinin katlanarak arttığını belirterek, "Müşterilerimiz, yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.