ABD’li firmalar Türkiye’ye sıcak bakıyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Amerikan iş dünyasının Türkiye ile çalışmaya çok sıcak baktığını söyledi. İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı- Furnishings&Design İstanbul'u (FDI) ziyaret eden Bolat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'deki temaslarının nasıl geçtiği sorulan Bolat, bu ülkede iş dünyasıyla 8'den fazla buluşma yaptıklarını belirterek, "Benim gördüğüm Amerikan iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Zaten dünyanın belli başlı büyük Amerikalı firmalarının hepsinin Türkiye'de yatırımları var. Ciddi bir varlıkları var ve bunu artırmaya çalışıyorlar. Yeni dönemde umutluyuz. 3 yıldır o toplantılara iştirak ediyorum, en pozitif toplantılar bu hafta gerçekleşti. Hepsinin yatırım ve genişleme planları var" dedi.