ABD’li heyete CAATSA çağrısı

Türk ve ABD iş dünyasının bir araya geldiği toplantıya Halkbank Davası uzlaşısı ve CAATSA yaptırımları damga vurdu. TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani'nin Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleşti.

YAPTIRIMLAR SONLANMALI

Edinilen bilgiye göre, toplantıda ABD'deki Halkbank Davası'nda çıkan uzlaşı gibi CAATSA yaptırımlarının da sonlandırılmasının iki ülke ilişkilerine ve ticaretine önemli katkılar sunacağı ifade edildi. ABD, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya başlamıştı. İş dünyasının gerçekleştirdiği toplantıda CAATSA'nın sonlanması halinde 39 milyar dolarlık ticaret hacminin çok kısa sürede daha da yukarılara çıkarılabileceği kaydedildi. Görüşmede ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının yarattığı ekonomik riskler de konuşulurken, ayrıca Google ve UBER üst yöneticileri de birer sunum yaptı. Toplantıda söz alan TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ise, "Petrol çağı bitti, mineral çağı başladı" diyerek, kritik mineraller ve Nadir Toprak Elementleri'ne (NTE) odaklanılması gerektiğini söyledi. Kırşan, "Artık petrol çağı bitti ve mineral çağı başladı. ABD son 6 ayda birçok ülke ile 30 milyar dolara yakın tutarda kritik mineral ve NTE anlaşması imzaladı. Türkiye'de de NTE'lere yönelik yüksek potansiyel bulunuyor ve bu alana odaklanılması gerekiyor" diyerek, NTE'lerin ekonomiye kazandırılmasında ABD ile teknoloji geliştirme ve transferi noktasında işbirliği yapılabileceğini ifade etti.



HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ABD Ticaret Odası ve ABD iş dünyası temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 38.6 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bolat, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.