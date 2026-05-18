Haberler Ekonomi Haberleri ABD’nin İran yaptırımı hamlesi piyasaları hareketlendirdi: Risk iştahı kısa süreli arttı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:55

ABD’nin, İran ile devam eden müzakereler kapsamında petrol yaptırımlarına geçici muafiyet uygulanmasını değerlendirdiği yönündeki iddialar küresel piyasalarda kısa süreli iyimserlik yarattı. İddiaya göre Washington yönetimi, nihai anlaşmaya kadar İran petrolüne yönelik sınırlı bir yaptırım esnekliği sunmayı kabul etti.

Söz konusu geçici uygulamanın, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından sağlanacak muafiyet mekanizması üzerinden yürütüleceği belirtildi.

İran tarafının tüm yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediği, ancak ABD'nin şu aşamada yalnızca sınırlı ve geçici bir gevşemeye sıcak baktığı ifade edildi.

Haber akışının ardından piyasalarda risk iştahında kısa süreli toparlanma görüldü. S&P 500 vadeli işlemleri gün içindeki kayıplarını bir süreliğine geri alsa da ilerleyen saatlerde yeniden yüzde 0,2 ekside işlem gördü.

Dolar endeksinde hafif geri çekilme yaşanırken, petrol fiyatları da önceki yükselişlerini silerek negatif bölgeye geçti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
