ABD’nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı

ABD'nin toplam kamu borcu rekor tazeledi. ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, toplam borç 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı. Bu meblağ ABD'de kişi başına 111 bin dolar borç manasına geliyor. ABD'nin 38 trilyon doları aşan toplam borcu, sadece meblağın büyüklüğü açısından değil, bu borcun faiz ödemeleri açısından da büyük bir sorun oluşturuyor. ABD hükümeti, eylül ayı itibarıyla bu borç için 1.21 trilyon dolar harcadı. Bu meblağ, 2025 mali yılı toplam federal harcamaların yüzde 17'sine denk geliyor