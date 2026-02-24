ABD’nin yeni gümrük tarifesi resmen başladı! Beyaz Saray yüzde 15’lik vergi için son noktayı koydu

ABD'de Donald Trump yönetiminin yeni küresel gümrük vergisi uygulaması 24 Şubat itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Muafiyet kapsamı dışında kalan tüm ürünlere başlangıç aşamasında yüzde 10 ek vergi uygulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili olarak ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, muafiyet tanınan ürünler haricindeki tüm ithalata yüzde 10 ek vergi getirildiği bildirildi.

YASAL DAYANAK DEĞİŞTİ

Daha önce 20 Şubat'ta ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana doğrudan tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayanarak tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı. Söz konusu madde, başkana "büyük ve ciddi" ödemeler dengesi açıklarını gidermek amacıyla 150 güne kadar yeni gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyor.

YÜZDE 15'LİK ARTIŞ İLERİ TARİHTE

Trump 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada küresel tarife oranının yüzde 15'e çıkarılacağını duyursa da Beyaz Saray yetkilileri şu aşamada yalnızca yüzde 10'luk kararnameye imza atıldığını, artışın ileri bir tarihte devreye gireceğini belirtti.

GEREKÇE: TİCARET VE CARİ AÇIK

Trump yönetimi, söz konusu adımı ABD'nin yıllık 1,2 trilyon doları bulan ticaret açığı ve gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 4'üne ulaşan cari açıkla gerekçelendirdi.

Ancak bazı uzmanlar, ABD'nin dış borç yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine sahip olduğunu savunarak, 122. maddenin bu kapsamda kullanılmasının hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ifade ediyor.

İLK BÜYÜK DAVA FEDEX'TEN

Yeni vergiler iş dünyasında belirsizliği artırırken, ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx hükümete karşı ilk büyük yasal adımı attı.

FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi'nin hukuka aykırı bulduğu tarifelerin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Şubat 2025'ten bu yana IEEPA kapsamında uygulanan tarifeler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.

Şirket, bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle birlikte iade edilmesini talep etti. Yeni dava sürecinin, küresel gümrük vergilerinin hukuki zemini ve uygulamanın kapsamı açısından emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.