AB’nin daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum

Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Değişen Dünya Düzeninde Bölgesel Sahiplenmenin Rolü" konulu Liderler Paneli'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Avrupa Birliği'nin çok daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Ekonomik bir güç ama ekonomik gücünü siyasi güce olması gerektiği, hak ettiği kadar dönüştürememiş. İnanıyorum ki Türkiye ve Avrupa arasındaki iyi bir bağlantı, bir kazankazan durumu yaratabilir" dedi. "Bir yanda çatışmalar , pesimist, kötümser bir gidişat var global anlamda... Fakat diğer tarafta da yeni fırsatların yeni bağlantıların getirebileceği bir gelecek var" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "O yüzden bizim bölgemizde, Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da barışı istiyoruz. Bu, Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayıp Orta Koridor'u güçlendirecektir. Suriye'de yeni istikrarlı yapısıyla beraber bizlere lojistik anlamında da taşımacılıkta, enerjide çok fazla fırsat sağlayabiliyor. Tüm bu koşulları düşündüğümüzde Avrupa Birliği'nin çok daha aktif bir rol oynayabileceğine inanıyorum. Ekonomik bir güç ama ekonomik gücünü siyasi güce olması gerektiği hak ettiği kadar dönüştürememiş. Burada Türkiye ve Avrupa arasındaki iyi bir bağlantı bir kazankazan durumu yaratabilir. Türkiye ve Avrupa için ve dünyanın geri kalanı için de çünkü Avrupa, barış, refah, insanların esenliği temellerine kurulmuş bir yapıdır ve daha adil uluslararası çevre üzerine kurulmuştur."

