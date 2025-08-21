AB'nin "Yeşil Dönüşüm" kapsamında Türkiye'ye yatırımlarının devam etmesi bekleniyor

Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

AB, Yeşil Mutabakat kapsamında sürdürülebilir ulaşım ve yeşil ekonomiye geçiş yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Türkiye, stratejik konumu ve büyüyen enerji-ulaşım altyapısı nedeniyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

AB'nin yeşil dönüşüm vizyonu, demir yollarının modernizasyonundan elektrikli araç şarj ağlarının yaygınlaştırılmasına, toplu taşıma sistemlerinin çevreci hale getirilmesinden yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türkiye'de bu alanlara yönelik fon ve finansman desteğinin gelecek dönemde artması bekleniyor.

Özellikle sınırda karbon mekanizması (SKDM) ile birlikte, Türkiye'nin AB pazarına ihracatını sürdürebilmesi için düşük karbonlu üretim ve çevreci ulaşıma geçiş kritik önem taşıyor. Bu nedenle AB-Türkiye işbirliği, sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da stratejik bir boyut kazanıyor.

"TÜRKİYE, 2053'E KADAR NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞACAK"

Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nde konuya ilişkin soruları yanıtlayan AB Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Wyganowski, "Türkiye'nin sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı yatırımları ve çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin 2053'e kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Wyganowski, "Yeşil Dönüşüm" projesi kapsamında Türkiye'ye yatırım planlarının olduğuna işaret ederek, "IPA-I, IPA II ve IPA-III için katılım öncesi fonlardan bu yana Türkiye ile sürekli işbirliği içindeyiz. Demir yolu taşımacılığı, denizcilik işbirliği ve emisyon ticareti sistemi gibi birçok projeye imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile uzun yıllardır yakın işbirliği içinde olduklarını ifade eden Wyganowski, "Şimdi de özel yatırımlara dikkati çekmeye çalışıyoruz. Çünkü mesele sadece kamu kaynağı değil. Kamu kaynağı yapmak istediklerimizin hepsini yapmaya yetmiyor. Bu yüzden yatırımı özel sektörle bir araya getirmek için çaba göstermeliyiz ve buradaki varlığımızla, özel sektörü desteklediğimiz konusunda motive etmenin ve ülkeye yatırım yapmalarını sağlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÖZEL SEKTÖRLE DAHA YAKIN ÇALIŞMAYA HER ZAMAN KARARLIYIZ"

Türkiye ile emisyon ticareti sistemi, karbonizasyon ve denizcilik alanında işbirliği konusunda birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Wyganowski, iklim durumunun da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Wyganowski, "Bence bu sadece Türkiye ve AB için değil küresel bir sorun ve bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla AB, milyonlar kazanmak ve bunları milyarlara dönüştürmek için Türkiye ile ve ayrıca daha önce de söylediğim gibi özel sektörle daha yakın çalışmaya her zaman kararlıyız." dedi.

AB ve Türkiye'nin çok önemli ortaklar olduğuna dikkati çeken Wyganowski, iki aktör arasında yatırım iştahının her zaman mevcut olduğunu sözlerine ekledi.