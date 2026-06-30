Abonelerine 2,5 milyar liralık fayda sağladı

Mobil iletişimde artan veri tüketimi, operatörlerin sunduğu paket yapılarını dönüştürürken, yüksek kotalı ve sınırsız içerik odaklı tarifeler kullanıcı davranışlarını belirleyen ana unsurlardan biri haline geldi. Bu kapsamda Vodafone Red abonelerinin son bir yıldaki kullanım verileri, hem tüketim eğilimlerindeki değişimi hem de paket bazlı ekonomik faydayı ortaya koydu. Vodafone Red aboneleri, tarifelerine dahil avantajlar sayesinde son bir yılda toplam 2.5 milyar TL'lik ekonomik fayda elde etti. Şirket verilerine göre kullanıcılar, sosyal medya, mesajlaşma ve dijital içerik platformlarını kapsayan sınırsız uygulamalar üzerinden gerçekleştirdikleri 483 milyon GB veri kullanımı için ek ücret ödemedi. Toplam veri tüketimi aynı dönemde 3.5 milyar GB seviyesine ulaşırken, aboneler 50 milyarın üzerinde dakika konuşma gerçekleştirdi ve 1.1 milyar SMS gönderdi. Red abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 30 GB'ın üzerine çıkarken, bu rakam standart faturalı hat kullanıcılarının yaklaşık 3.3 katı olarak hesaplandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, artan veri talebine paralel olarak ürün ve hizmetleri geliştirdiklerini belirterek, "Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yüksek kotalı ve sınırsız uygulama içeren tarifeler sunuyoruz" dedi.

189 MİLYON TL TASARRUF

Yurtdışı kullanım paketleri de toplam fayda içerisinde önemli bir pay oluşturdu. Abonelerin yüzde 61'ini oluşturan sık seyahat eden kullanıcılar, sunulan yurtdışı paketleri sayesinde son bir yılda 189 milyon TL tasarruf sağladı. "Yurt Dışına Hoş Geldin" paketi ve 200 ülkede geçerli "Her Şey Dahil Pasaport" hizmetleri, kullanıcıların yurt dışında ek maliyet olmadan iletişim kurmasına olanak tanırken, en yoğun iletişim trafiği Almanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Fransa ile gerçekleşti.