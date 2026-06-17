Abur cubura katkı payı

SAĞLIK Bakanlığı'nın sağlık alanında kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarımı ile okullardaki beslenme programlarını desteklemek amacıyla kurmayı planladığı "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu"nun detayları netleşmeye başladı. Taslak metne göre fon, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kamu tüzel kişiliği olarak kurulacak ve yönetim kurulu kararıyla harcama yapacak. Gelir ve kurumlar vergisi stopajına tabi tutulmayacak. Damga vergisi, veraset ve intikal vergisi ile bazı finansman yüklerinden istisna tutulacak. Ayrıca fona yapılan nakit bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisinden indirilebilmesi planlanıyor.

İÇECEKLERDEN 1-5 TL ARASI KESİNTİ

Taslağa göre, 100 mililitrede 5-7.5 gram şeker içeren içeceklerden 100 mililitre başına 1 TL, 100 mililitrede 7.5-11 gram şeker içeren içeceklerden 100 mililitre başına 2 TL, 100 mililitrede 11 gram ve üzeri şeker içeren içeceklerden ise 100 mililitre başına 5 TL sağlık katkı payı alınması planlanıyor. Nişasta bazlı şeker içeren içeceklerde ise en yüksek tutarın iki katı uygulanacak ve 100 mililitre başına 10 TL kesinti yapılacak. Taslağa göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 TL, paketsiz tütün ürünlerinden kilogram başına 100 TL, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan satış fiyatının yüzde 20'si, nişasta bazlı şeker içeren atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 40'ı oranında sağlık katkı payı kesilecek. Kesintilerin ürünleri üreten veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından tahsil edilerek aylık olarak devlete aktarılması öngörülüyor. Taslak, Cumhurbaşkanı'na belirlenen tutar ve oranları yarıya kadar indirme veya iki katına kadar artırma yetkisi veriyor. Tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.