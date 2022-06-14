Açığa Satış Nedir? Borsada Açığa Satış Ne Demek, Nasıl Yapılır?

Açığa satış işlemi borsanın en önemli yatırım şekillerinden biridir. Hisse senedi piyasalarında sıklıkla karşılaşılan bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu bakımdan açığa satış nedir sorusunun yanıtının kapsamlı olarak bilinmesi gerekir. Borsada açığa satış önemli yatırım şekilleri arasında yer alır. Bu bakımdan borsada açığa satış ne demek, nasıl yapılır sorularını sizler için detaylı olarak yanıtladık.

Açığa Satış Nedir?

Borsada yatırım yapan kişilerin karşılaştığı birçok önemli terim bulunuyor. Bu terimleri bilmek sağlıklı bir yatırım yapabilmek için de büyük bir önem taşıyor. Açığa satış kavramı da bu terimlerin içerisinde en önemlilerden biridir. Açığa satış borsada kullanılan bir kar elde etme yöntemlerinden biridir. Düşmekte olan bir finansal varlıktan kar etmek üzere başvurulan bir alım ve satım stratejisi olarak da yorumlanabilir.

Bu işlemler sırasında Short Position adı verilen bir işlem yapılır. Yani açık olan pozisyonda ilk olarak yüksek fiyattaki varlıkları ödünç almak gerekir. Daha sonra da fiyat düşünce bu varlıklar gerçekten satın alınarak aracıya tekrar iade edilir.

Açığa Satış Ne Demek?

Açığa satış kavramını borsa genelinde geniş bir çerçeveden incelemek gerekir. Borsada genelde kişiler hisse senetlerinin yükselişlerinden kar elde etme amacı güderler. Ancak açığa satış işlemi bunun tam tersidir. Yani yatırımcılar hisse senetlerinin değerinde bir düşme meydana geleceğini hissettiklerinde kazanç elde etmek istediklerinde açığa satış yöntemini kullanabilirler. Genelde piyasalar eksiye giderken açılan işlemlerdir.

Borsa Açığa Satış Ne Demek?

Borsa açığa satış yatırımcının hisse senetlerinin fiyatlarının düşeceğini ön gördüğünde yaptığı bir işlemdir. Açık pozisyonlarda alışlar yüksek fiyattan yapılır ve satışlar ise düşük fiyattan gerçekleşir. Böylece varlığın değeri yükselmesi yerine kazanç varlık değerinin düşmesinden sağlanmış olur.

Riskli bir yatırım şekli olsa da deneyimli borsacıların sıklıkla kullandığı yatırım şekillerinden biridir. Bu strateji genelde birkaç günlük ya da haftalık bazda bir düşüş beklentisi içerisine girildiğinde yararlanılan yöntemlerdendir.

Borsada Açığa Satış Ne Demek?

Borsa sektöründe birden fazla yatırım şekli vardır. Genelde hisse senetleri düşük fiyattan alınır ve yükseldiğinde satılır. Ancak zaman zaman tersi durumlarda da işlem yapılabilir. Bu işlemler de açığa satış işlemleridir. Yani hisse senedinin fiyatı yüksekte satın alınır. Daha sonra ise düşmesi beklenir. Yüksekten alınan hisse senedinin fiyatı belirlenen süre zarfında düşerse yatırımcı kazanma imkanı elde eder.

Borsada Açığa Satış Ne Demek, Nasıl Yapılır?

Borsada açığa satış işlemlerini bu alanda uzman kişiler gerçekleştirmektedir. Yüksekten alınan hisse senedinin düşüşünden kar elde etmek olarak açıklanabilen bir sistemdir. Kısa süreli düşüşler ön görüldüğünde nakitte beklemek yerine borsada açığa satış işlemi yapılabilir.