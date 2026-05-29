Acil durum jenaratörleri devrede! Zaporijya Nükleer Santrali’nde tüm dış güç kaynağı kapandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaybettiğini açıkladı.

UAEA'nın ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin yaklaşık bir saat sürdüğü ve bu süreçte acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği belirtildi.

"NÜKLEER GÜVENLİK HALA RİSK ALTINDA"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, olayın nedeninin henüz netleşmediğini ifade ederek, bu tür kesintilerin nükleer güvenlik açısından ciddi riskler barındırmaya devam ettiğini vurguladı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER TESİSİ SAVAŞIN GÖLGESİNDE

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

Santral, savaş süresince defalarca çatışma ve güvenlik endişelerinin odağında yer aldı. Dış güç bağlantısındaki bu tekrar eden kesintiler, tesisin enerji altyapısının kırılganlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

