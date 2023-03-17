Adana’nın en güzel “Millet Bahçesi” olacak

Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nin Yeşilbağlar Mahallesi'nde projelendirdiği Millet Bahçesi, 15 bin metrekare alanıyla çevresindeki 4 komşu mahalleye hitap edecek.
Çocuk oyun alanları, açık spor alanları ve dinlenme alanlarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını giderecek olan parkın yanında kapalı semt pazarı, çok amaçlı mahalle evi ve kütüphane de inşa edilecek.
Mahalleye giderek alanda incelemelerde bulunan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Yaklaşık 15 bin metrekare bir parktan bahsediyoruz. Adana'nın en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Yine hemen yan tarafında E-5'in güneyinde ilk kapalı semt pazarımızı burada inşa edeceğiz. Yakın zamanda onun da inşaat süreci başlıyor. Yine bu kapsamda Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Koza mahallelerimizin ihtiyacını görecek çok amaçlı mahalle evi ve kütüphaneyi de çok yakında mahallemize kazandıracağız" diye konuştu.
Tek amaçlarının Yüreğirliye hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Kocaispir şunları kaydetti: "Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir mahalle ve hiçbir yurttaşımız arasında ayrım yapmaksızın tek hedefimiz tek amacımız Yüreğir'in her bir ferdine hizmet etmek. Allah nasip ederse Yüreğir, kentsel dönüşümleriyle parklarıyla, yollarıyla Adana'da öne çıkacak bir ilçe olacak demiştik ve inşallah görev süremizle birlikte bu güzellikleri başarmak istiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun"