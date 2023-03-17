Adana’nın en güzel “Millet Bahçesi” olacak

Mahalleye giderek alanda incelemelerde bulunan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Yaklaşık 15 bin metrekare bir parktan bahsediyoruz. Adana'nın en güzel millet bahçelerinden biri olacak. Yine hemen yan tarafında E-5'in güneyinde ilk kapalı semt pazarımızı burada inşa edeceğiz. Yakın zamanda onun da inşaat süreci başlıyor. Yine bu kapsamda Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Koza mahallelerimizin ihtiyacını görecek çok amaçlı mahalle evi ve kütüphaneyi de çok yakında mahallemize kazandıracağız" diye konuştu.