ADF2026’da enerji güvenliği masada! Bakan Bayraktar Türkiye’nin nihai hedefini açıkladı

"TÜRKİYE, YÜZYILIN ORTASINDA KARBON NÖTR BİR EKONOMİ HALİNE GELECEK"

Türkiye'nin nihai hedefinin yüzyılın ortasında karbon nötr ekonomi olduğunu söyleyen Bayraktar, yenilenebilir enerjinin bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Bayraktar, "Türkiye, yüzyılın ortasında karbon nötr bir ekonomi haline gelecek. Bu bizim nihai hedefimiz" dedi. Yenilenebilir enerjinin ithalat bağımlılığına, karbon emisyonlarına ve enerji güvenliğine aynı anda çözüm sunduğunu belirten Bayraktar, "Dolayısıyla yenilenebilir enerji kilit rol oynayacak" diye konuştu.

Bayraktar, enerji dönüşümünün sadece hızla değil, aynı zamanda krizlere yanıt verebilecek bir esneklikle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu enerji dönüşümü, kaçınılmaz enerji dönüşümü gerçekleşecek, gerçekleşiyor; ama buna akıllı enerji dönüşümü demeliyiz. Akıllı olmalı. Ve akıllı derken şunu kastediyorum: Duyarlı olmalı. Her türlü krize, her türlü gelişmeye duyarlı olmalı" dedi.

"22 MİLYON HANEYE DOĞAL GAZ, 86 MİLYON İNSANA ELEKTRİK GEREKİYOR"

Enerji politikalarının günlük hayatın gerçekleri gözetilerek şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin mevcut tablo karşısında rasyonel davranmak zorunda olduğunu söyledi. Bayraktar, "Bugün Türkiye'de her gün yollarda 34 milyon araç var. Ve ben bunlara ilgili petrol ürününü tedarik etmenin yolunu bulmak zorundayım. Türkiye'de her gün 22 milyon haneye yemek pişirme ve ısınma için doğal gaz sağlanması gerekiyor. Ve bu ülkedeki 86 milyon insanın 7 gün 24 saat elektriğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Nükleer enerjinin de Türkiye'nin dönüşüm hikâyesinin bir parçası olduğunu belirten Bayraktar, "Yüzyılın ortasına, 2050'ye kadar 20 gigawatt nükleer elektrik üretim kapasitesine sahip olmak istiyoruz" dedi. Antalya'ya çok uzak olmayan bir noktada dört reaktörün inşa edildiğini belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya'da ilave reaktörler ile küçük modüler reaktörlerin de gündemde olduğunu söyledi.

"MEVCUT ALTYAPIYI TAM KAPASİTE KULLANMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin yalnızca enerji üretiminde değil, enerji iletiminde de bölgesel ölçekte kritik bir rol üstlendiğini dile getiren Bayraktar, Güney Gaz Koridoru gibi projelerin bu açıdan stratejik önem taşıdığını ifade etti. Mevcut altyapının daha verimli kullanılması gerektiğini belirten Bayraktar, Avrupa'ya, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınan gaz miktarına dikkat çekerek, küçük yatırımlarla kullanılabilecek ilave kapasitenin de bulunduğunu söyledi. Irak-Türkiye boru hattı ile bölgesel enterkoneksiyon kapasitesinin artırılmasının da öncelikli başlıklar arasında yer aldığını kaydetti.

Bayraktar, enerji verimliliği alanında da 2024-2030 dönemini kapsayan ulusal program çerçevesinde yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım planlandığını belirtti. Türbin, panel ve kritik ekipman üretim zincirinde yeni bağımlılık alanlarının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, nadir toprak elementlerinin enerji dönüşümündeki stratejik önemine işaret etti.