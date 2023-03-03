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Giriş Tarihi: 3.3.2023 13:45 Son Güncelleme: 3.3.2023 13:48

Adıyamanlılar EYT başvurularını SGK binası önünde kurulan çadırda yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgli işlemler, SGK binası bahçesinde kurulan çadırda yapılıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Adıyamanlılar EYT başvurularını SGK binası önünde kurulan çadırda yapıyor

Kahramanmaraş'ın merkezli asrın felaketinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde etkilenen Adıyaman'da, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için SGK binası bahçesinde çadır kuruldu.

Çadır içerisinde ve mobli araçlarda hizmet veren personel vatandaşların başvurularını almaya başladı.



Vatandaşlara yoğunluk yaşanmaması ve hizmetlerin aksamaması için e-Devlet üzerinden başvuruları önerisinde bulunan İl SGK Müdürü Fuat Tekin "Bizim binamız hasarlı. Vatandaşlarımızın EYT başvuruları başladı.

Buraya gelen vatandaşlarımızı mobil araçlarımız ile hizmet noktalarımızda, vatandaşlarımızı bilgilendirip yönlendirmeleri süratlı bir şekilde yaparak sosyal güvenlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burada biz gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz.

Vatandaşlarımız mobil araçlarımızı bilgilendirmek için şehrimizin çeşitli yerlerinde gezdiriyoruz. Kurumumuzun ağır hasarlı olmasında dolayı kurumumuzun bahçesindeki çadırlarda hizmet veriyoruz.

Özellikle vatandaşlarımızın emeklilik taleplerini e-devlet üzerinde yapmaları çok uygun olacaktır. E- Devlet üzerinde işlerini yapamayan vatandaşlarımıza burada yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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Adıyamanlılar EYT başvurularını SGK binası önünde kurulan çadırda yapıyor
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