Adıyamanlılar EYT başvurularını SGK binası önünde kurulan çadırda yapıyor

Buraya gelen vatandaşlarımızı mobil araçlarımız ile hizmet noktalarımızda, vatandaşlarımızı bilgilendirip yönlendirmeleri süratlı bir şekilde yaparak sosyal güvenlik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burada biz gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz.