Afet bölgesine 8 milyar TL’lik yatırım! Savunma Sanayii Başkanlığı hangi ile hangi yatırımı yapacak?

Savunma Sanayii Başkanlığı 11 ili etkileyen depremin izlerini silmek için afet bölgesine 8 milyar TL'lik yatırım yapacak. Adıyaman'da kablo konnektör tesisi yapılacak. TUSAŞ, Roketsan, ASELSAN ve Havelsan şirketlerini deprem bölgesine taşıyor.

Kahramanmaraş için 500 kişilik istihdam planı devrede. Roketsan Hatay Kırıkhan'da silah sistemleri ve roket paçaları üretecek. Malatya'ya devre kart üretim tesisi ve bilişim sektörü yatırımı yapılacak. Elazığ'da çip kodlama ve yazılım yatırımı ile bölge kalkınacak.

Bölgedeki yatırım planlarını İsmail Demir A Haber'de şöyle anlattı:

"İmar ve iskan dediğimiz bir proje başlattık. Çünkü depremi ilk günden beri şirketlerimiz çeşitli sahada olup AFAD'a destek verdiler ama daha kapsamlı bir desteğin istihdamla beraber olması gerektiğini düşündük. Hem bir yatırım hem de bir iskan alanı oluşturacak konutlardan bahsediyoruz. Tabi bunun ön hazırlıklarını yaptık. İllerimize dağıtılacak şekilde çeşitli yatırımları gündeme aldık.

Cuma günü Kahramanmaraş'ta bulundu oradan Nurdağı ve İslahiye'ye gittik. Oradan Kırıkhan'a gittik ve yapılacak yatırımlardan bahsettik. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'ın uçak parçaları ile ilgili bir yatırımı olacak. Nurdağı ve İslahiye bölgesinde karbonfiber ile ilgili bir yatırımdan bahsediyoruz. Kırıkhan'da da Roketsan'ın roket sistemleri ile ilgili bir yatırımı olacak. Yine elektrik ve elektronik ile ilgili yatırım planı var.

Adıyaman'da da sadece Savunma Sanayii sektörünün değil geniş anlamda Türkiye'de çok fazla ihtiyaç olan konnektör meselelerinin darboğaz teşkil ettiğini biliyoruz ve bu meselede dışa bağımlılık var. Şehrimizde de bu yatırıma yönelik planlarımız var. Daha sonra Malatya ve Elazığ programlarımız var. Orada da belirli yatırımlardan bahsediyoruz.

Adıyaman'da konnettör konusu ve yine çevresinde oluşacak yan sanayi tesisleri ile beraber artı bunun yanında konut dediğimizde 200 kişilik istihdamını sağlamış olacağız. Tabi bunun çevresinde genişleyecek alanlar olacak. İstihdamın özellikle depremzedelerden olması önceliğimiz var. Önce iş gücünün eğitilmesi ve yine bizim çeşitli eğitim programlarımıza (kalfa) üniversite öğrencilerimizin deprem bölgesine mahsus bir programa vesilesiyle pratik eğitim süreci olacak. Deprem bölgesinde yaklaşık 8 milyarlık bir yatırım olacak.

Bu tabi yereldeki sanayicilerimizin de katkısıyla bunun da büyümesini bekliyoruz. Mühim olan bölgede iskan düşünürken istihdamın da düşünüldüğünü ortaya koyuyoruz. Savunma Sanayii'ni Anadolu'ya yayılması projemiz kapsamında deprem bölgesi öncelikli olacak."