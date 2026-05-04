Ağır ticariler frene bastı

Türkiye ağır ticari araç pazarı, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle yüzde 12 daraldı. Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) verilerine göre pazar genelinde bir yavaşlama eğilimi görülse de daralmanın kontrollü seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde toplam ağır ticari araç pazarı 6 bin 967 adet olarak gerçekleşti. Segment bazında incelendiğinde; çekici satışları 3 bin 177 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları 2 bin 804 adet ve 16 ton altı kamyon satışları ise 986 adet şeklinde kaydedildi. 16 ton ve üstü kamyon ile çekici segmentleri kapsamında ağır ticari araç pazarı, son 10 yıllık mart ortalamalarına göre yüzde 5 artış gösterdi. Bu dönemde kamyon segmenti yüzde 20 büyüme kaydederken, çekici segmenti ise yüzde 5 geriledi.

