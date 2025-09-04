Ağustos ihracatı 21.8 milyar dolar

Ağustosta ihracat yüzde 0.9 azalarak 21.8 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 3.9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ihracat 178.1 milyar dolara, son 12 aylıkta ise 269.2 milyar dolara ulaştı. Geçen ay ithalat ise 11 ay sonra gerileyerek yüzde 3.9 azalışla 25 milyar 963 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 16.7 azalışla, son 46 ayın en düşüğüne gerileyerek, 4 milyar 168 milyon dolara indi.Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranının, yüzde 83.9 olarak gerçekleştiğini dile getirerek, "Son 46 ayın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıldı" dedi. Bolat, ağustos ayındaki ihracat düşüşünde özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim fabrikalarının yıllık izinlerini kullandırmaları ile altın ve enerji ihracatındaki azalmanın etkili olduğunu vurguladı.Türkiye'nin bu yıl sonunda 1.5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olacağını belirten Bolat, ikinci çeyrekte büyümenin hızlandığını aktardı. Bolat, dış ticaret açığının bu yıl yüzde 16.7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara gerilediğini aktardı.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak şeklinde sıralandığını belirtti. Gültepe, "51 ülkede yüzde 50'nin, 89 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış sağladık. Toplamda 116 ülkeye artış gerçekleştirdik" dedi. İhracatta otomotiv sektörü 2.7 milyar dolarla birinci sırada yer aldı. Onu 2.6 milyar dolarla kimya, 1 milyar 526 milyar dolarla hazır giyim sektörü izledi. Gültepe, 11 sektörün ihracatını artırdığını, 15 sektörün ise eksi yazdığını söyledi.