Ahmet Yaşar TSB başkanlığına aday oldu

MAHER Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurulu'nda birlik başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yaşar, adaylık kararını kamuoyu, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlara duyurduğunu belirtti.

35 YILLIK SEKTÖR DENEYİMİ

Sigorta sektöründe 35 yılı aşkın deneyime sahip olduğunu ifade eden Yaşar, meslek hayatı boyunca sektörün gelişimi ve kurumsal kapasitesinin güçlenmesine katkı sunmaya çalıştığını vurguladı. Yaşar, edindiği tecrübenin, sektörün güçlü yönlerini daha ileri taşımak ve gelişime açık alanları ortak akıl çerçevesinde dönüştürmek adına önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

KAMU İLE GÜÇLÜ KOORDİNASYON

Adaylık sürecinde öncelik verdiği başlıklar arasında sektör otoritesi olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla güçlü bir koordinasyon mekanizmasının kurulması yer alıyor. Yaşar, karşılıklı güvene dayalı ve teknik zemine oturan bir iş birliği modelinin sektörün gelişimi açısından kritik olduğunu ifade etti.

SAHAYA DAHA YAKIN BİR BİRLİK

Türkiye Sigorta Birliği'nin sigorta ekosisteminin tüm paydaşlarını dinleyen, sahaya daha yakın ve çözüm odaklı bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çeken Yaşar, sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve akılcı çözümler üretebilen bir kurumsal yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yaşar, sigorta sektöründe istikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve güçlü sermaye yapısının korunması için karar alma süreçlerinde veri temelli ve teknik disipline dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarının sektörün geleceği açısından belirleyici olacağını dile getiren Yaşar, şeffaf, güçlü ve sürdürülebilir bir sigorta ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.