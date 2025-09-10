Aile Bakanlığı ve THY’den ’Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm’ iş birliği

Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi kapsamında imzalanan protokol ile kullanım ömrünü tamamlamış uçak içi ürünler, bakanlığa bağlı Yaşam Merkezlerinden hizmet alan bireyler, tarafından yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın katılımlıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza töreniyle hayata geçen proje, sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılığın ortak noktada buluştuğu bir girişim olarak öne çıkıyor.

BAKAN GÖKTAŞ: PROJEYLE HEM ÇEVREYİ KORUYAN HEM DE ÖRNEK BİR MODEL ORTAYA KOYUYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün ülkemiz ve toplumumuza örnek olacak çok değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. Türk Hava Yolları, engelli, yaşlı, çocuk, kadın, aile, şehit yakını ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz pek çok çalışmalarda her daim yanımızda oldu. Başlatacağımız Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi ile hem çevreyi koruyan hem de engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini aktif hayata katılımını güçlendiren örnek bir model ortaya koyuyoruz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTMEYİ VE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Göktaş, "Sosyal hizmetler ülkemizin refahı ve sürdürülebilir geleceğini inşa eden temel bir unsurdur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece bireylere destek sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın becerilerini güçlendirecek, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve topluma daha etkin katkı sunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca üretkenliklerini arttırmalarına ve hayatlarının her alanında daha bağımsız, daha güçlü bireyler olarak toplumun gelişimine katkı sunmalarına imkan tanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz her bir projeyi, her bir politikayı bu anlaşıla şekillendiriyoruz. Bu anlamda saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesi de toplumsal bilinci dönüştüren bir milat olmuştur" ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar her bireyin katıldığı bu hareket kısa sürede sınırlarımızı aşarak bütün dünyaya ilham veren küresel bir seferberliğe dönüştü. Bugün imzalayacağımız bu protokol kapsamında yürüteceğimiz projemizde bu seferberliğin yeni bir güç katacağına inanıyorum. Bu doğrultuda Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi iki temel amaca hizmet ediyor. Birincisi kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak. İkincisi engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini artırmak, becerilerini geliştirmek ve hayata daha güçlü şekilde katılımlarını sağlamak. Türk Hava Yolları'nın kumaş ve kağıt gibi atık malzemelerini merkezlerimizde yeniden değerlendirmek, bu amaçlar doğrultusunda toplumsal dönüşüme öncülük edeceğiz" diye konuştu.

'ÇEVREYE SAYGILI, İNSANA DEĞER VEREN KAPSAYICI POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Göktaş, "Projeyi ilk olarak Ankara ve İstanbul'daki huzur evlerimizde engelsiz yaşam merkezlerimize başlatıyoruz. Daha sonra ADEM ve SODAM'ları dahil ederek etap etap farklı illerimizde projeyi yaygınlaştıracağız. Üretilen her tasarım vatandaşlarımıza dokunan bir emek, çevreyi koruyan bir adım ve her kesimi kucaklayan bir vizyonun sembolü olacak. 2025 Aile Yılı ile başlayan aile ve nüfusun 10 yılı vizyonu ile devam edecek bu çalışmalar, ülkemizin geleceğini şekillendiren sosyal ve çevresel politikaların güçlü dayanakları olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu doğrultusunda çevreye saygılı, insana değer veren kapsayıcı politikalar hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE İNŞA EDİYORUZ'

Göktaş, "Bizim için her bireyin yaşına, engeline, koşullarına bakılmaksızın potansiyelini ortaya koyabilmesi ve değer üretebilmesi en temel hedeflerden biridir. Bu gibi sosyal sorumluluk projeler esasında sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, yaşlarımızın ve engellilerimizin daha güçlü bir şekilde toplumda yer almalarını sağlayacak bir geleceği. Bu anlamda iş birliğimiz ülkemiz için özellikle de engelli ve yaşlı bireylerimiz için büyük bir kazanımdır. Aynı zamanda kamu ile özel sektörün güçlerini birleştirdiğinde ortaya nasıl güçlü bir sosyal etki çıkabileceğinin somut da bir yansımasıdır. Evlatlarınızı bırakacağımız en değerli miraslardan biri de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu ortak çabadır. Böylesi önemli uluslararası boyutları olan kurumlarımızın bu tarz sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmesi, ülkemizin küresel ölçekteki itibarı ve toplumsal kalkınma hedefleri açısından da son derece kıymetlidir" diye konuştu.

BOLAT: TOPLUMSAL FAYDA AÇISINDAN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR PROJEYİ BAŞLATIYORUZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise imza töreninde yaptığı konuşmada "Bugün, yalnızca sürdürülebilirlik alanında değil, toplumsal fayda açısından da örnek teşkil edecek bir projeyi başlatıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile yürüttüğümüz Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi, operasyon süreçlerimizde kullanım ömrünü tamamlayan kumaş, deri, kağıt gibi malzemeleri geri kazanmamıza, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan tanırken aynı zamanda Bakanlığımıza bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireylerin de üretim süreçlerine aktif katılımına fırsat tanıyacak. Bu iş birliğinin hem ülkemize hem de toplumumuza büyük değer katacağına inanıyoruz" dedi.