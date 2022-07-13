4 MİLYON HANEYİ KAPSAYACAK

Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.