Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanacağı Aile Destek Paketi ödemeleri 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine hane başı verilecek. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte verileceği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Bu noktada, başvuruda bulunanlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken yeni başvuru yapacak olan vatandaşlar ise "Aile Destek Programı başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimler alabilir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Aile Destek Programı başvurusu, şartları ve ödemeleri.