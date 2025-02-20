Airfryer modelleri ve özellikleri

Kızartma severler için markalar hem sağlıklı hem pratik çözüm sunmak üzere bazı cihazlar tasarlar. Bu amaçla üretilen airfryer modelleri gelişmiş özellikleri ile öne çıkar.

Az yağ kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlamak için ideal olan bu cihazlar hava ile pişirme sağlayan fritöz seçenekleri olarak bilinir. Modeller farklı özellik ve kapasiteler ile kullanıcıların beğenisine sunulur. Gerek hacimleri gerek farklı pişirme imkanları sunan programları ile mutfakların gözde ürünleri arasında yerini alır.

Sağlıklı ve lezzetli menüler hazırlamak amacıyla kullanılan bu cihazlar pratikliği ve fonksiyonelliği ile dikkat çeker. Patates kızartmanın yanında tavuk, balık gibi gıdaların yanında kek pişirmeden sebze kurutmaya kadar birçok yemeğin pişirilmesine olanak sağlar. Hızlı pişirme özelliğine sahip olduklarından dolayı zamandan da tasarruf imkanı sunar. Derin pişirme hazneleri sayesinde etrafa yağ sıçratmaz.

Airfryer fiyat aralıkları belirlenirken hazne sayısı ve kapasitesi önemli rol oynar. Bununla birlikte dijital ekran, program sayısı, zamanlayıcı, ızgara teli, fırın tepsisi gibi sahip olduğu özellik ve aksesuarlar fiyatı belirleme konusunda etkilidir. Ayrıca cihazın üretildiği malzeme de belirleyici faktörler arasındadır.

AİRFRYER MODELLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Airfryer, yağda pişirme işlevine sahip olan fritöze alternatif olarak üretilen mutfak aletleri arasındadır. Temel olarak sıcak hava sirkülasyonu ile az yağ ya da hiç yağ kullanmadan gıdaları pişirmeye yarar. Tek veya iki hazneli olarak üretilir. Tek hazneye sahip cihazlar kompakt tasarımı ile tek yaşayanlar veya küçük aileler için idealdir. Temizliği kolaydır. Yerden tasarruf imkanı sağlar.

Çift hazneli airfryer kalabalık aileler ve yoğun yemek pişirilen mutfaklar için daha uygundur. Aynı anda iki farklı yemeği pişirme olanağı sunarak zamandan tasarruf etmek olanağı sunar. Az yağ kullanarak kızartma, cips yapabilir, dondurulmuş gıdaları kolayca pişirebilirsiniz.

Kek, börek, kurabiye gibi hamur işlerini hazırlamak da mümkündür. Sadece evde değil kafelerde de özellikle sağlıklı atıştırmalıklar içeren menüleri hazırlamak için kullanılır. Küçük boyutlara sahip olması karavan ve seyahatlerde hızlı bir şekilde yemek hazırlama imkanı sağlar. Markaların dönemsel kampanyalarını takip ederek ihtiyacınıza uygun en ucuz Airfryer modeline kolayca sahip olabilirsiniz.

PRATİK ÖZELLİKLERİ İLE FRİTÖZ ÇEŞİTLERİ

Fritöz, kızartma denince akla ilk gelen mutfak gerecidir. Günümüzde markalar az yağ ile lezzettli kızartmalar yapma imkanı sunan fritöz modelleri tasarlar. Farklı kullanım amaçlarına yönelik fritöz modelleri bulmak mümkündür. Ev tipi kullanım için üretilen ürünler temel olarak daha ufak boyutta olup tek hazneye sahiptir. Az yer kaplar. Mini fritöz olarak adlandırılan bu modeller düşük hazne hacmi ile küçük aileler için idealdir.

Elektrikli fritöz 2 ile 5 litre arasında değişen pişirme hacmine sahiptir. Evde kullanım dışında küçük işletmeler için de uygundur. Yağ sıcaklığını otomatik ayarlama imkanı sunar. Endüstriyel fritöz 10 litre ve üzeri hacme sahip olan cihazlardır. Restorant , otel gibi büyük miktarda yiyecekleri hızlı bir şekilde pişirmek mümkündür.

Yağlı fritöz, klasik yöntemle yani sıcak yağ kullanılarak yağsız modeller ise sıcak hava yardımıyla gıdaları pişirmek amacıyla kullanılır. Cihazın üzerinde yer alan LCD ekran ile sıcak kontrolü, pişirme süre ve programını görüntüleyebilirsiniz.

AİRFRYER SEÇERKEN NELER DİKKAT EDİLİR?

Yağ kullanmadan sağlıklı yemekler hazırlam imkanı sunan airfryer modelleri sunduğu farklı özellikleri ile birbirinden ayrılır. Airfryer seçimi yaparken pişirilecek yiyecek miktarı ve ailedeki kişi sayısı dikkate alınır. Büyük aileler için geniş kapasiteye ve çift hazineye sahip olan cihazlar ideal bir seçim olabilir.

Cihazın sahip olduğu program çeşidi, üretildiği malzeme, dijital ekran, koku filtresi ve zamanlayıcı gibi ek özellikler de göz önünde bulundurulur. Hamur işleri pişirme, sebze- meyve kurutma gibi pişirme alternatifleri sunan modeller pratikliği ön planda tutar.

Teknik donanımlarla birlikte tasarımı da önemlidir. Konulacağı alan ile uyumlu olması ve estetik bir bütün sağlaması önemlidir. Bu aşamada markalar gri, siyah, beyaz, gümüş, krem, lacivert, kırmızı ve yeşil gibi farklı renk alternatifleri sunar. Kullanıcıların Airfryer yorumları seçim aşamasında yol gösterici olur. Fritöz fiyatları pişirme hazensinin büyüklüğüne, üretildiği malzemenin kalitesine, sahip olduğu ek özelliklere ve pişirme türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

FRİTÖZ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NEDİR?

Fritöz seçimi yaparken kullanım amacını belirlemek gerekir. Evde mi yoksa restoran gibi işletmelerde kullanım için farklı kapasite ve özelliklere sahip modeller üretilir. Ev tipi kullanım için daha kompakt tasarıma sahip düşük hazneli olanlar idealdir.

Endüstriyel kullanım için geniş hazneli ve yüksek ısıtma gücüne sahip fritözler doğru tercih olacaktır. Yağlı veya yağsız teknolojiye sahip olması belirleyici kriterler arasında yer alır. Termostat ayarlama , ısı gösterge paneli gibi ek özellikler de önemli rol oynar. Ek olarak çelik, plastik ya da alüminyumdan üretilmiş olması hem seçim aşamasında hem de fiyat belirlemede dikkat edilmesi gereken kriterler arasındadır.

AİRFRYER BAKIMI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Az yağla ya da hiç yağ kullanmadan lezzetli atıştırmalıklar pişirmeye imkan veren airfryer cihazın temizliği ve bakımına dikkat etmek gerekir. Temizleme işlemi öncesi cihazın ve parçalarının soğuk olması önemlidir. İşlem esnasında yağ ve kirin yoğunluğuna bağlı olarak bulaşık deterjanı ya da yağ çözücü tercih edilir.

Cihazın iç haznesi ve pişirme sepeti yapışmaz kaplamanın zarar görmemesi için aşındırıcı özelliğe sahip bez ve temizleyicilerin kullanılmaması önerilir. Aynı şekilde çizilmelerin önüne geçmek için granüllü temizleyiciler yerine sıvı formdaki ürünlerin kullanımı tercih edilir.

Cihazın temizliğini kolaylaştırmak adına iç haznedeki sepete yağlı kağıt koyabilirsiniz. Bu sayede yağ kalıntılarının ve yemek parçalarının temizliği daha kolay olur. Airfryerda yer alan rezistans elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirerek gıdaların sıcak hava ile pişmesini sağlar. Üzerinde biriken yağ ve yemek artıkları zamanla karbonlaşır.

Sertleşen kalıntıları yumuşak bir bez veya fırça ile temizlemek gerekir. Bulaşık teli gibi yüzeye zarar verecek ürünlerden kaçınılmalıdır.

FRİTÖZ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Altın sarısı renkte çıtır çıtır patates kızartması sevenlerin kullandığı fritözlerin uzun süre sorunsuz kullanılması için düzenli temizlenmesi çok önemlidir. Seçilen ve kullanılan cihazın parçalarının çıkarılabilir olması bakım işlemini kolaylaştırır. Fritöz yiyecekleri kendi yağı ile ya da dışarıdan eklenilen yağ ile pişirdiği için iç haznesi en çok kirlenen parçadır.

Temizleme işlemi öncesi tüm parçaların soğuk olduğundan emin olmak gerekir. Yağ artıklarını temizlemek için yağ çözücü kullanılabilir. Yüzeyi aşınmasına ve zarar görmesine neden olacak sertlikte bir bez yerine yumuşak yapılı bir sünger ile temizlenir. Cihazın kirlenen dış kısmına elektrik sistemine temas etmeyecek şekilde nemli bezle silinir.

Cihazda bulunan ortamın hava kalitesini ve hijyenini arttıran karbon filtreye düzenli bakım yapılmasına dikkat edilir. Bu filtre ortamdaki havanın daha temiz olmasının yanında istenmeyen koku ve yağ partiküllerinin önüne geçer. Yıkanmayan ve temizlenmeyen bu parçanın kullanım sıklığına bağlı olarak 3 ya da 6 ayda bir değişimi önerilir. En kullanışlı özellikleri ile yemek pişirme deneyiminizi iyileştiren Airfryer modellerini Arabunu üzerinden inceleyebilirsiniz.

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