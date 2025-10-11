AJet, 3 Kasım’da Ankara’dan Bağdat’a direkt seferlere başlayacak

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, dış hatlarda büyüme hedefi çerçevesinde Ankara'da yeni bir hamle yapıyor.

Bu kapsamda 3 Kasım'da başkentten Bağdat'a direkt seferler başlayacak. Seferler, haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Bağdat'tan Ankara'ya seferler ise salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

"BAŞKENTİMİZ İÇİN YENİ HAVA KÖPRÜLERİ KURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel bağların yanı sıra bölgenin kadim başkentlerinden olan Bağdat'a 3 Kasım'dan itibaren Ankara'dan direkt seferleri başlatacaklarını bildirdi.

Ankara'dan seferlerin artacağını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ankara'yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Tiflis hattının ardından yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara'yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz."