AJet 9 Avrupa ülkesine 9 euroya uçuracak

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli yeni bir kampanya başlattı. Kampanya ile yolcular 9 Avrupa ülkesine 8 kg bagaj hakkı ile birlikte 9 Euro'ya seyahat edebilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

AJet'in indirimli bilet kampanyası, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor. AJet'in indirimli bilet kampanyası 9 Avrupa ülkesine, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 Euro artı vergilerden oluşuyor. İndirimli biletler; 20 Ağustos tarihinde saat 10.00'dan, 22 Ağustos saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK?

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla yolculuk imkanı sunan AJet'in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg'ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak. Kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 koltuk satışta olacak. Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli 'basic' biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.