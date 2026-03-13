Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.03.2026 14:19 Son Güncelleme: 13.03.2026 14:20

AJet büyümeye devam ediyor: Filoya 4 yeni uçak eklendi

AJet, şubat ayında uçak filosuna fabrika çıkışlı 4 Boeing 737-8 MAX tipi uçak daha kattığını duyurdu.

DHA Ekonomi
AJet'ten yapılan açıklamada genç filo yapılanması kapsamında TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK tescilli fabrika çıkışlı 4 uçak, şubat ayı içerisinde Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

Filoya katılan Boeing 737-8 MAX tipi uçakların, kabin donanımı ile yerli üretim 'miligram' koltukların montajının tamamlanmasının ardından şubat sonu ve mart başında tarifeli seferlere başladığı aktarıldı. Yeni katılan uçaklarla AJet filosunda, 17 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olduğu kaydedildi.

AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdüreceğini bildirdi. Yıl sonunda AJet, filosunun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşacağı belirtildi. Havayolu şirketinin 2026 yılının ilk 2 ayında filosuna kattığı uçak sayısının 7'e yükseldiği dile getirildi.

