Haberler Ekonomi Haberleri AJet filosuna 6 yeni uçak katıldı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 12:01

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, büyüme stratejisi doğrultusunda filosunu yeni nesil ve çevreci uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Son bir ay içinde fabrika çıkışlı 6 Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna dahil oldu.

İHA
AJet'in TC-OHP, TC-VFB, TC-VFF, TC-VFG, TC-OHY ve TC-OHV kuyruk tescilli uçaklarının teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD'nin Seattle kentinden Türkiye'ye getirildi. Bir aylık süreçte fabrika çıkışlı 6 Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katıldı.

Kabin donanımları ve koltuk montajları tamamlanan uçakların bir bölümü kısa sürede tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni uçaklarla birlikte, Ağustos 2025'ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX sayısı 24'e ulaştı.

AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek. Yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
